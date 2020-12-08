Таджикистан составляет списки женщин и детей, оставшихся в лагерях Сирии

CentralAsia (TJ) - Семь таджикских женщин с 20 детьми находятся в лагере беженцев Рож в Сирии. Они являются членами семей боевиков ИГИЛ, которые были уничтожены курдскими силами безопасности.

В посольстве Таджикистана в Кувейте сообщили Радио Озоди, что они обсудили с курдскими силами возможные пути репатриации таджикских женщин и детей на родину. Граждане Таджикистана содержатся в лагерях для беженцев, неподконтрольных правительству Башара Асада.

Представитель посольства сказал, что 8 декабря они отправятся в лагерь «Аль-Хол» для составления списка граждан Таджикистана. В этом лагере находятся наибольшее количество таджикских женщин и детей – свыше 400. Таджикский дипломат заявил, что провели переговоры с курдскими силами, под чьим контролем находятся эти лагеря, и заручились их поддержкой в репатриации граждан Таджикистана на родину.

Таджикская женщина, находящаяся в лагере Рож, сообщила 7 декабря в беседе с Радио Озоди, что находится в этом лагере уже три года, и впервые за это время общалась с представителями властей Таджикистана. Ее муж был убит в ходе боевых действий, а она с ребенком сдались курдским силам самообороны и сейчас находятся в лагере Рож.

Ранее, 5 декабря, МИД Таджикистана сообщил, что посол РТ в Кувейте Зубайдулло Зубайдзода в ходе встречи с представителями Красного Креста и министром иностранных дел Сирии Файсалом аль-Микдадом обсудил вопросы репатриации граждан Таджикистана из лагеря Аль-Хол.

В Аль-Холе и еще одном лагере Аль-Хасака содержатся еще более 500 таджикских женщин и детей – членов семей боевиков ИГИЛ. Они были захвачены курдскими силами в 2017-2018 годах после разгрома «Исламского государства» и в настоящее время содержатся в лагерях под эгидой ООН в нескольких сирийских городах. Воюющие в Сирии курдские формирования сыграли важную роль в борьбе с ИГИЛ.

В 2014 году группировка «Исламское государство» взяла под свой контроль части Сирии и Ирака, объявив их Исламским халифатом. По официальным данным, на территорию этого самопровозглашенного халифата выехало более 2 тыс граждан Таджикистана. По мнению экспертов, многие таджикистанцы стали жертвами вербовщиков или отправились на войну, будучи недовольными религиозными ограничениями в Таджикистане и нарушением их религиозных прав.

Сотни таджикских женщин и детей были захвачены курдскими силами с момента зачистки территорий Сирии и Ирака. Два года назад таджикское правительство репатриировало более 80 детей из Ирака. Суд в Ираке приговорил более 40 таджикских женщин к длительным срокам тюремного заключения за пособничество ИГИЛ. Власти Таджикистана заявляют, что пытаются вернуть оставшихся женщин и детей, находящихся в лагерях Сирии.

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения