Лукашенко прокомментировал заявление МОК о введении санкций

CentralAsia (CA) - Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на заявление Международного олимпийского комитета о том, что организация запрещает Лукашенко и его сыну принимать участие в мероприятиях МОК, включая Олимпийские игры.



Комментируя данное решение, Лукашенко заявил, что надо обратиться в суд



«Пусть Бах и банда расскажут, в чем моя вина, что я свою страну защищаю?! Участие в этих мероприятиях я 25 лет не принимал, переживу и дальше. Но вы что, собрали все страны и приняли решение? И ладно я, зачем детей трогаете? Нет справедливости в мире. Если ты справедливую политику выстраиваешь - будешь врагом», - сказал он во время общения с работниками Столбцовской центральной районной больницы.



Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах объявил о введении санкций в отношении главы белорусского государства и Национального олимпийского комитета страны.

