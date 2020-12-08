[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Лукашенко прокомментировал заявление МОК о введении санкций
Предыстория: МОК запретил Лукашенко и его сыну участвовать в олимпийских мероприятиях

CentralAsia (CA) -  Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на заявление Международного олимпийского комитета о том, что организация запрещает Лукашенко и его сыну принимать участие в мероприятиях МОК, включая Олимпийские игры.

Комментируя данное решение, Лукашенко заявил, что надо обратиться в суд

«Пусть Бах и банда расскажут, в чем моя вина, что я свою страну защищаю?! Участие в этих мероприятиях я 25 лет не принимал, переживу и дальше. Но вы что, собрали все страны и приняли решение? И ладно я, зачем детей трогаете? Нет справедливости в мире. Если ты справедливую политику выстраиваешь - будешь врагом», - сказал он во время общения с работниками Столбцовской центральной районной больницы.

Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах объявил о введении санкций в отношении главы белорусского государства и Национального олимпийского комитета страны.

print
  • Число случаев коронавируса в Таджикистане превысило 12,4 тысячи
  • Россия запретила ввоз всей растительной продукции из Ферганской области
  • В России количество зараженных COVID-19 превысило отметку 2,5 млн


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com