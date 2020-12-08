Суд обязал Beeline Uzbekistan вернуть абонентам около $2 млн

CentralAsia (KG) - Суд признал, что мобильная компания Beeline Uzbekistan незаконно подключила абонентов к услуге «Будьте в курсе». Теперь компания начала возвращать абонентам незаконно полученные деньги. Об этом сообщило 7 декабря Агентство по защите прав потребителей.

Как сообщается, агентство выиграло в суде против Beeline Uzbekistan в двух судебных заседаниях в Ташкенте, и суд постановил вернуть деньги, незаконно изъятые компанией у потребителей.

"Разбирательство дела, возбуждённое Агентством по защите прав потребителей, которое шло на протяжении 9 месяцев, разрешилось в пользу потребителей. На сегодняшний день сумма ущерба, нанесённого абонентам компании Beeline Uzbekistan, оценивается в размере более 20 млрд сумов (около 2 млн долларов США). Отрадно, что данные средства уже начали возвращаться абонентам компании на личный счёт в национальной валюте", - отмечается в сообщении.

В марте текущего года Агентством по защите прав потребителей при Антимонопольном комитете Республики Узбекистан было возбуждено дело в отношении Beeline Uzbekistan по признакам нарушения Закона Республики Узбекистан «О защите прав потребителей» и Правил оказания услуг мобильной связи.

По данным агентства, в июле 2019 года компания объявила о проведении промо-акции по подключению абонентам услуги «Будь в курсе» на бесплатный промо-период. Данная промо-акция была предназначена для тех абонентов, у которых данная услуга не была подключена. Но по окончании бесплатного периода данная услуга, согласно условиям промо-акции, не была отключена автоматически. А напротив тарифицировалась по стоимости 240 сум ($0,02) в день по утверждённому тарифу.

Всего по данной промо-акции было подключено более 3,2 млн абонентов, из которых 1,2 млн абонентов отключили услугу самостоятельно. По состоянию на май 2020 года данная услуга продолжала быть подключена у почти 1,3 млн абонентов.

3 июля 2020 года специальная комиссия Агентства подала иск против Beeline Uzbekistan, заявив о нарушении статьи 21 Закона «О защите прав потребителей» и пунктов 25 и 26 Правил оказания услуг мобильной связи.

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