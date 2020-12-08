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  8 декабря 2020
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В Туркменистане от коронавируса умер учитель, в Ашхабаде снова развернули ковид-стационар, - СМИ

CentralAsia (TM) -  В Дашогузском велаяте Туркменистана от осложнений, связанных с COVID-19, умер учитель физкультуры школы №42 поселка Акдепе Розумбай Довлетов. Педагогу было около 60 лет. Тем временем стало известно, что под Ашхабадом вновь открыли коронавирусный госпиталь на территории кампа строительной фирмы «Полимекс».

Как сообщили источники turkmen.news в областном управлении образования, 1 декабря Довлетов попросил отпустить его с работы в связи с плохим самочувствием. После этого он принимал сильнодействующие препараты «от гриппа», но его состояние все ухудшалось. На четвертый день болезни ему на дом привезли аппарат ИВЛ. Однако это не помогло. Вчера, 7 декабря, учитель скончался.

Другие источники издания сообщают, что под Ашхабадом, близ таможенного терминала, вновь открыли коронавирусный госпиталь, размещенный на бывшей базе строительной компании «Полимекс». Этот изолятор был открыт в конце июня, но в начале осени его закрыли. Тогда количество больных снизилось, и с ними справлялась инфекционная больница в районе Чоганлы. Но, по информации источников, теперь заболеваемость (как минимум в Ашхабаде и Дашогузе) снова растет, и госпиталь в «Полимексе» расконсервировали.

Больным с признаками COVID-19 часто ставят диагноз «пневмония». При этом в госпиталях предпринимают меры безопасности: тела умерших «от пневмонии» выдают в плотно закрытых пластиковых пакетах, которые не разрешается открывать. Похороны проводятся в тот же день под контролем сотрудников Министерства национальной безопасности.

По официальной версии, в Туркменистане до сих пор не зафиксировано ни одного случая COVID-19. На сегодня в мире осталось лишь две страны с населением более 1 миллиона человек, куда якобы не проник коронавирус: Туркменистан и Северная Корея. При этом сообщения о заболевших COVID-19 и умерших от него поступают в независимые СМИ с весны.

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