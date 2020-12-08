Китай и Непал сообщили о новой высоте Эвереста

CentralAsia (CA) - Согласно результатам совместного исследования Китая и Непала, представленным 8 декабря, гора Эверест находится на высоте 8848,86 метров. Это на 60 см выше, чем ранее признанная правительством Непала высота.



Это первое серьезное исследование Эвереста за 16 лет, за которым внимательно следило географическое сообщество, в частности ученые, анализирующие, как разрушительное землетрясение силой 7,8 балла в 2015 году повлияло на этот регион.



Прошлой весной небольшая группа непальских геодезистов совершила восхождение на гору, чтобы измерить высоту Эвереста.



В 1856 году индийский математик Радханат Сикдхар обнаружил, что Эверест — самая высокая точка на планете.

С тех пор было проведено несколько исследований, направленных на определение точной высоты горы с использованием наилучших технологий, доступных в то время.



До появления спутников геодезисты использовали устройство, называемое теодолитом — оптический инструмент, установленный на треноге, для измерения углов между двумя обозначенными точками. Перетаскивая свое оборудование с вершины холма на вершину, исследовательская группа постепенно измеряла высоту Эвереста от уровня моря, зигзагообразно продвигаясь на север от Бенгальского залива, пока не увидела вершину.



Исследование 1954 года с использованием аналогичной техники подсчитало, что Эверест находится на высоте 8847 метров над уровнем моря, и это число до сих пор признается многими странами.