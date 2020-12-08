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  8 декабря 2020
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В Армении началась акция народного неповиновения

CentralAsia (CA) -  Сегодня, 8 декабря истекает срок ультиматума, выдвинутого премьер-министру Армении Николу Пашиняну, в связи с чем оппозиция призвала граждан выйти на акции неповиновения.

Как заявили 6 декабря лидеры оппозиции, до 12:00 8 декабря Пашинян и его команда должны были уйти в отставку.

Сейчас сторонники оппозиции проводят митинг в центре Еревана и блокируют улицы, скандируя «Армения без Никола« и «Никол — предатель». Начались задержания.

Митинг с требованием отставки правительства в Армении проходит с 10 ноября, после подписания трехстороннего соглашения о прекращении огня в Карабахе.

Согласно документу, армянская сторона передает Азербайджану занятые ею почти тридцать лет назад территории семи районов, прилегавших к Нагорно-Карабахской автономной области, а также городов Шуши, Гадрута и ряда других сел.

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