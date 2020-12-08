COVID-19 разрушит крупнейшие корпорации, крупные города опустеют, Amazon «купит» Кипр. «10 шокирующих предсказаний» на 2021 год от Saxo Bank

CentralAsia (CA) - Датский инвестиционный онлайн-банк Saxo Bank опубликовал ежегодную подборку прогнозов на 2021 год.

Такую аналитику банк выпускает ежегодно. Так, в предсказаниях на 2020 год банк угадал поражение Дональда Трампа на президентских выборах США, прошедших 3 ноября. Большинство предсказаний банка не сбываются.

В частности, на следующий год банк предсказывает рекордный роста корпоративных дефолтов в условиях отступления коронавируса, благодаря вакцине. Кроме того, аналитики банка считают, что по источникам и распространителям фейковых СМИ будет нанесен мощный удар при помощи технологии блокчейн, а введение безусловного базового дохода приведет к опустению больших городов.

1. Amazon «купит» Кипр

Количество дефолтов по корпоративным бумагам поднимается до многолетнего максимума, причем первыми рухнут нагруженные наибольшими долгами компании в секторе физической розничной торговли, которым приходилось трудно даже в здоровой докоронавирусной экономике».

По мнению Saxo Bank, одной крупной корпорации придется пойти на решительные меры, чтобы снизить растущие риски. По мнению банка, в 2021 году интернет-ритейлер Amazon «купит» Кипр.

Дело в том, что «Amazon и другие высокотехнологичные гиганты с опаской смотрят на правительства, которые считают, что те стали слишком могущественными и платят слишком мало налогов. В 2021 году Amazon перенесет свою европейскую штаб-квартиру на Кипр. Там с распростертыми объятиями встретят гигантскую корпорацию и ее налоги, которые помогут стране снизить отношение долга к ВВП, который сейчас составляет почти 100%. Консультанты от Amazon «помогут» Кипру переписать его налоговый кодекс по образцу ирландского, только с еще более низкими ставками налога на прибыль и других налогов. Но европейские регуляторы быстро разберутся в происходящем и примут меры против Amazon, заставив компанию сменить методы, а Кипр — привести налоговое законодательство в соответствие с другими странами ЕС. США и другие страны в 2021 году тоже пойдут в наступление на монополии, возомнившие о себе слишком много».

2. Германия окажет финансовую помощь Франции

Аналитики считают, что скоро Франция окажется в числе европейских стран с самой тяжелой долговой нагрузкой. Еще до начала пандемии COVID-19 величина ее государственного долга подошла к порогу 100% ВВП, а частный долг стремительно приближался к 140% ВВП – это значительно больше, чем у Италии (106%) или Испании (119%). Реакция на пандемию только ускорила процесс; ожидается, что в 2021 году государственный долг превысит 120% ВВП. И на первый план в решении проблем выйдет Германия.

Несмотря на крупный пакет стимулирования в объеме 100 млрд евро и программу государственных гарантий на 90% корпоративных кредитов, Франции не удастся избежать волны банкротств, так как многие компании в сфере услуг не выдерживают прерывистой серии карантинных закрытий.

Учитывая плохое состояние государственных финансов, а также и без того огромную задолженность, у Франции не остается другого выбора, кроме как обратиться за помощью к Германии, чтобы ЕЦБ напечатал достаточно евро для массового выкупа долгов французской банковской системы и предотвратил системный обвал.

3. Блокчейн уничтожит фейковые новости

В 2021 году нарастающая угроза распространения дезинформации и подрыв доверия даже к хорошо известным новостным агентствам достигают критического уровня, требуя системной реакции. Крупные СМИ и социальные сети вынуждены принять новые меры против лжи и манипуляций в новостях. Это станет возможным благодаря общей блокчейн-сети, объединяющей новостной контент и позволяющей публиковать новости защищенным образом, с проверкой как содержания, так и источника. Технология распределенного реестра сделает любое изменение контента видимым для всех, а любую новость даст проследить до первоисточника, подавляя ложную информацию, не подтверждаемую другими источниками.

Такие компании, как Twitter и Facebook, обильно инвестируют в разработку этих методов, причем их заботит прежде всего самосохранение, поскольку угроза внешнего регулирования в последние годы дошла до опасного уровня. Альтернативные новостные сайты с их теориями заговора вроде QAnon, дезинформация о пандемии COVID-19, ложные доказательства подтасовок на выборах – все это в одночасье исчезнет с их платформ. Реальность победит, а «эхо-камеры» потерпят поражение.

4. Новая китайская цифровая валюта спровоцирует тектонические сдвиги потоков капитала

«Цифровое средство электронных платежей» (DCEP) – это цифровая версия юаня (CNY), основанная на блокчейне. В 2019 году 80% всех платежей в Китае проводилось через WeChat Pay и AliPay. Народный банк Китая намеревается сделать следующий шаг и заодно повысить эффективность монетарных и фискальных мер за счет дальнейшего отказа от наличных денег и обеспечения финансовой инклюзивности.

Предоставление иностранцам полного доступа к китайским рынкам капитала ослабит главный аргумент иностранных инвесторов против использования юаня для торговли и инвестирования – сомнение в его ликвидности и в прямом доступе к их вложениям внутри Китая. В то же время стабильность китайской валюты и присущая технологии блокчейна прослеживаемость и контролируемость практически устранит риск оттока капитала и незаконного вывода средств из страны.

Эта идея хорошо сочетается с принятой Китаем стратегией «двойной циркуляции», так как увеличивает прозрачность внутренних операций и стимулирует использование CNY во внешних, делая его заманчивой альтернативой доллару США. Цифровой юань будет по-прежнему считаться «необеспеченной валютой», но с точки зрения Китая это даже плюс, так как допускает отрицательные процентные ставки на наличность и облегчает таргетирование номинального ВВП.

Раскрытие китайского рынка капитала и создание валюты, конкурирующей с американским долларом за статус резервной, обеспечит рост внутреннего потребления, финансирование совершенно новой пенсионной системы и углубление рынка капитала страны.

5. Революционная термоядерная технология принесет человечеству энергетическое изобилие

Чтобы мировая экономика продолжила расти темпами, хоть сколько-то близкими к рекордным, нужно намного больше энергии. Новые альтернативные и «зеленые» энергетические технологии по большей части не являются решением проблемы. Миру срочно нужен прорыв в энергетике.

И вот наступает 2021 год, и передовые системы искусственного интеллекта решают сложнейшие нелинейные задачи физики плазмы. Открывается путь к коммерческому использованию ядерного синтеза. Проект реактора SPARC, одобренный в 2020 году в MIT как обещающий удешевление термоядерной энергии, резко совершенствуется благодаря новым технологиям ИИ. Инженеры модифицируют конструкцию реактора, получая коэффициент усиления мощности порядка 20 – это самый грандиозный скачок в энергетике со времен создания первых ядерных реакторов. Более того, обильное государственное и частное финансирование позволит реализовать новую технологию за считанные годы.

Освоение термоядерной энергии устранит нехватку воды и пищи в мире благодаря опреснению морской воды и вертикальному сельскому хозяйству. Мы увидим мир дешевого транспорта, всеобщей роботизации и автоматизации, а нынешняя молодежь станет последним поколением, которому приходится работать по необходимости. Самое главное: энергия ядерного синтеза сделает практически каждую страну независимой в продовольственном и энергетическом отношении, обеспечит самое большое и быстрое в истории повышение уровня жизни.

6. Безусловный базовый доход приведет к запустению больших городов

Пандемия COVID-19 лишь ускорила К-образное движение экономики, которое и без нее усиливало неравенство и рвало ткань социума. Финансиализация экономики приводит к тому, что дохода одного человека уже далеко недостаточно для содержания семьи; развитие технологий, программ, ИИ и автоматизации снижает зарплаты и уничтожает рабочие места во множестве отраслей. Угроза полного разрушения общества заставляет осознать, что меры, принятые в ответ на пандемию, были не просто панической реакцией, а началом новой эпохи безусловного базового дохода.

Устранение лишних рабочих мест и переход на работу из дома, ставший более привычным из-за COVID-19, приближает загруженность городских офисов к нулю. Стремительно падают цены на коммерческую недвижимость, в том числе и на площади, занятые магазинами и ресторанами, которые ранее обслуживали офисных работников.

Введение ББД меняет также отношение к роли работы в жизни, так что многие молодые люди остаются жить там, где выросли. Тем временем и профессионалы, и малоквалифицированные работники в больших городах начинают увольняться, потому что предложение на рынке труда падает, а с ним и качество жизни; тесные квартиры в криминализованных районах теряют привлекательность.

7. Фонд гражданских технологий как следствие технологического прорыва

Победное шествие высоких технологий при поддержке принципов свободного рынка уже подрывает общественный договор и саму ткань социума; пандемия COVID-19 только ускорила эти тенденции. Если мы хотим избежать усиления несправедливости, политических конфликтов, массовых беспорядков и системных угроз, в 2021 году и далее нашему обществу придется найти новый путь экономической политики.

Потребуется совершенно новый подход к снижению неравенства, и речь вовсе не о поправках в налоговые кодексы.

Создается Фонд гражданских технологий, который выделяет каждому человеку долю владения капитальными активами, причем дополнительные доли идут потерявшим работу, давая им – как и всем остальным – выгоду от роста производительности в цифровую эпоху. Эта политика «дивиденда на технический прогресс» направлена на снижение экономических и социальных трудностей тех, кто не смог получить финансовую выгоду от экономического прогресса последних лет. Она высвобождает гигантскую предпринимательскую энергию на индивидуальном и общественном уровне, так как миллионы людей получают в свое распоряжение время и силы, которые раньше тратили на монотонную и напряженную работу.

8. Успешная вакцинация от COVID-19 разрушит компании

Пандемия COVID-19 резко усилила накопление долговой нагрузки в мировой экономике, которое приобрело опасный размах еще во время финансового кризиса 2008 года. Политика практически неограниченного обеспечения ликвидности и смягчения условий финансирования увела доходности государственных и высокорейтинговых корпоративных облигаций на исторические минимумы, заставив инвесторов переходить на рискованные активы.

Склонность к риску поддерживается и ожиданием эффективной вакцины, которая должна вновь запустить маховик экономического роста. Задним числом, однако, оказывается, что во время пандемии экономика была чрезвычайно перестимулирована, и после вакцинации она очень скоро перегревается. Инфляция растет, а безработица падает так быстро, что ФРС позволяет доходностям длинных казначейских бумаг уйти вверх, потянув за собой и более рискованные облигации.

В результате условия финансирования ужесточаются за счет длинных доходностей слишком быстро, а контроль кривой доходности Федрезервом не применяется, поскольку там слишком озабочены перспективой того, что инфляция к третьему кварталу достигнет 4...5% г/г, а прирост зарплат – 6...8%. Количество дефолтов по корпоративным бумагам поднимается до многолетнего максимума, причем первыми падут нагруженные наибольшими долгами компании в секторе физической розничной торговли, которым приходилось трудно даже в здоровой докоронавирусной экономике.

9. Спрос на солнечные батареи благоприятен для серебра

2021 год приносит изменения, обычно благоприятные для серебра как материального актива и драгоценного металла: ослабление доллара США и отрицательные реальные доходности без надежды на восстановление. К тому же инфляция резко идет вверх, а регуляторы задерживаются с реакцией, желая максимально поддержать свои еще не полностью восстановившиеся экономики. С массовой вакцинацией от COVID-19 к середине года избыточная ликвидность и сверхмягкая экономическая политика задают высокий спрос на твердые активы.

Но больше всего цены на серебро тянет вверх быстро растущий спрос на его промышленное применение. В 2021 году начинается реальная нехватка серебра на рынке, и это подрывает политическую поддержку инвестиций в солнечную энергетику при президенте Байдене, а также «Европейское зеленое соглашение», программу Китая по достижению углеродной нейтральности к 2060 году и другие инициативы.

Еще одна угроза на стороне предложения – это то, что более половины добываемого серебра представляет собой побочный продукт добычи цинка, свинца и меди; из-за этого добывающим компаниям трудно удовлетворить избыточный спрос.

10. Взлет развивающихся и пограничных экономик за счет технологий нового поколения

В 2021 году экономисты обнаруживают, что темпы экономического роста во многих странах с пограничной и развивающейся экономикой в последние годы катастрофически недооценивались. Внимательный анализ показывает, что некоторые технологии могут обеспечивать там гораздо большее повышение производительности в частном секторе, чем наблюдается в последние десятилетия в развитых странах.

Во-первых, внедрение спутниковых систем раздачи интернета обрушит цены на связь и на порядок повысит скорости обмена данными. Первой здесь будет группировка Starlink от SpaceX – 1500 спутников к концу 2021 года. В выигрыше на развивающихся и пограничных рынках будут прежде всего эффективное образование и производительный бизнес. Во-вторых, уже сейчас идет революция финтеха и электронных банковских систем, давшая миллиардам людей доступ к цифровой экономике при помощи мобильных устройств.

Наконец, развитие беспилотников произведет революцию в доставке, снизив издержки на жизнь вдали от крупных городов. Беспилотные технологии вместе с автоматизацией будут применяться и в сельском хозяйстве, повышая производительность труда в слаборазвитых сельских регионах по всему миру.

источник: finam.ru