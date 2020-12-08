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  8 декабря 2020
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В Казахстане за неделю от коронавируса умерли 54 человека
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане с 30 ноября по 6 декабря зарегистрировано 54 случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции. Об этом 8 декабря сообщает оперативный штаб.

Новые случаи смерти выявлены в 12 регионах страны:

- город Алматы - 10;

- Восточно-Казахстанская область - 10;

- Западно-Казахстанская область - 7;

- Алматинская область - 5;

- город Нур-Султан - 5;

- Северо-Казахстанская область - 5;

- Павлодарская область - 4;

- Атырауская область - 3;

- Карагандинская область - 2;

- Акмолинская область - 1;

- Костанайская область - 1;

- Мангистауская область - 1.

Итого по республике с начала пандемии зарегистрировано 2088 скончавшихся от коронавируса.

Коронавирус в Казахстане
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