Эксперт рассказал, можно ли взломать смартфон с идентификацией по лицу

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CentralAsia (CA) - Технология FaceID сделана таким образом, что она фиксирует не плоское изображение, а трехмерное. Чтобы обмануть FaceID, нужно сделать именно трехмерное изображение, например, маску, рассказал агентству «Прайм» руководитель группы машинного обучения IT-Компании «Инфосистемы Джет» Ярослав Шмулев.

Он считает, что на сегодняшний день взломать можно практически все. Вопрос в том, насколько вероятно, что злоумышленники, ворующие телефоны, обладают такими техническими возможностями.

«Уже сейчас есть работы с нейросетевыми подходами, которые умеют из «плоской» фотографии строить 3D-карту лица. Возможно, в ближайшем будущем технология, работающая с помощью алгоритмов машинного обучения, которые анализируют строение лица на фото и создают соответствующую ему 3D-модель, станет доступна широким массам, и любой человек сможет распечатать такую модель на 3D-принтере», - сказал специалист.

Однако к тому времени, когда это произойдет, производители телефонов научатся обучать FaceID реагировать на мимику и движения глаз, так что схема с масками перестанет быть актуальной. Гигантские корпорации, которые делают телефоны, в этом случае всегда на шаг впереди мошенников, просто потому, что у них больше ресурсов и технологической экспертизы, утверждает он.

«Пока технология распознавания лиц в дорогих смартфонах достаточно надежна. Не стоит сильно беспокоиться о том, что кто-то взломает вас именно таким способом. Доступ к данным можно получить и через сеть», - заключил Шмулев.