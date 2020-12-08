В Узбекистане мать с 15-летним сыном живут в киоске мороженщика

CentralAsia (UZ) - В Самаркандской области 42-летняя женщина с 15-летним сыном живут в ларьке размером 1,5 на 2 метра, пишет издание Kun.uz.



Гульмира Абдухалилова несколько лет назад развелась с мужем и оказалась на улице. Брак был гражданским, отмечает издание.

Женщина в течение нескольких лет скиталась по съёмным квартирам. Во время пандемии она не могла трудиться и зарабатывать на аренду жилья.

Гульмира отправилась на рынок, и несколько дней ночевала с сыном на открытой террасе. Постепенно карантинные ограничения смягчились, и на дехканском рынке возобновилась торговля. Торговки фруктами жалели женщину, ночующую с сыном на рынке, и делились с ней своим хлебом. Они отдавали Гульмире в долг фрукты, которые сами продавали, по более низкой цене. Женщина вместе с сыном делая небольшую наценку на продукцию, полученную от торговок, стала перебиваться продажей фруктов.

Потом, когда стало прохладно, предприниматель, занимавшийся продажей мороженого, отдал свой ларёк матери с ребёнком. Сейчас, в холодные дни, они ютятся в этом ларьке. Пользуются самодельным обогревателем. Днём этот ларёк у них как склад, а ночью – кров. О проблемах с купанием и туалетом и говорить не хочется…

Сообщается, что несколько лет назад женщина приобрела землю в районном центре на деньги, скопленные с большим трудом. Был заложен фундамент для строительства дома. Но, через некоторое время, представители хокимията Иштыханского района заявили женщине, что здесь строиться нельзя, и фундамент дома снесли специальной техникой.

У неё на руках имеется решение действующего хокима Шухрата Негматова, подтверждающее право владения, на имя человека, продавшего ей это место. Договор купли-продажи не заверен нотариально, человек, продавший ей землю, написал расписку. Махалля тоже это подтверждает. Но женщина лишилась и денег, и земли. А теперь вынуждена выживать в нечеловеческих условиях.

Представители районного хокимията оказались в курсе условий проживания женщины. Однако, как отмечает издание, судьба женщины хокимиятом была забыта.

