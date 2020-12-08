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  8 декабря 2020
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Второй волны COVID-19 не избежать, - Минздрав Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  Состоялась встреча министра здравоохранения Узбекистана Абдухакима Хаджибаева с послом Индии Манишем Прабхатом, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Министр отметил, что стабильность ситуации не успокаивает. «Есть понимание, что по опыту многих других стран второй волны COVID-19 не избежать. Для этого в стране ведется работа по подготовке к ней. Было сказано, что на время затишья было оставлено работать около 40 больниц из более 150, остальные законсервировали, чтобы при необходимости они снова смогли принимать больных с коронавирусом», – отметили в Минздраве.

Стороны также обсудили векторы дальнейшего сотрудничества. В их числе развитие действующих инвестиционных проектов и привлечение новых инвесторов в Узбекистан, налаживание совместного фармацевтического производства.

Маниш Прабхат отметил, что в данное время в Индии работают над созданием трех вакцин от коронавируса, две из которых находятся на втором, а одна – на третьем этапе. Посол отметил, что в дальнейшем эти вакцины могут быть полезны и для населения Узбекистана.

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