В Петербурге арестовали ветерана МВД Узбекистана за то, что он сломал руку ребенку

CentralAsia (UZ) - Суд в Санкт-Петербурге отправил в СИЗО гражданина Узбекистана Жаффара Ирназарова, которого задержали 8 декабря после конфликта на детской площадке, где он, как полагает следствие, сломал руку ребенку. Как передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу судов города, арестованный является ветераном МВД Узбекистана.

"Установлено, что Ирназаров является пенсионером по выслуге лет МВД Республики Узбекистан, то есть осведомлен о тактике проведения следственных и иных процессуальных действий, то есть имеет фактические познания в области юриспруденции", - говорится в сообщении.

В связи с этим суд принял решение заключить его в СИЗО до 6 февраля 2021 года. Его подозревают в совершении преступления по пункту "в" части 2 статьи 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью несовершеннолетнего").

Ранее в главке МВД по городу и Ленинградской области сообщали, что в выходные на детской площадке произошел конфликт между несовершеннолетними, в который решил вмешаться отец одного из детей. В результате оппонент его сына получил перелом руки.

В связи с инцидентом возбудили уголовное дело, прокуратура Петербурга взяла его расследование на контроль, а само дело было передано для расследования в Главное следственное управление СК РФ по Петербургу.

По версии следствия, мужчина умышленно толкнул оппонента своего сына, в результате чего тот получил перелом. Также следователи считают, что Ирназаров находится в России незаконно, так как он назвал адрес, по которому фактически не зарегистрирован и предоставил документы, которые могут быть поддельными. Документы будут проверены в ходе расследования.