В Узбекистан за время пандемии вернулись более 500 тысяч человек

CentralAsia (UZ) - В период пандемии обеспечено возвращение в страну более 500 тысяч граждан Узбекистана. Об этом 8 декабря заявил в праздничном поздравлении народу по случаю Дня Конституции президент Шавкат Мирзиёев.

По словам главы государства, помощь различного характера предоставлена почти 100 тысячам узбекистанцев, оказавшихся за пределами страны в трудном положении.

Мирзиёев отметил, что гуманитарные мероприятия по возвращению граждан, в основном женщин и детей из регионов Ближнего Востока, где происходят вооруженные конфликты, до сих пор продолжается.

«В этой связи вновь хочу подчеркнуть: граждане Узбекистана всегда будут под защитой своего государства и Конституции, мы и впредь будем твердо придерживаться этого принципа», - заключил Мирзиёев.