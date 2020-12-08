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  8 декабря 2020
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В Узбекистане планируют производить порох

CentralAsia (UZ) -  Казанский государственный казенный пороховой завод (КГКПЗ) и Государственный комитет Узбекистана по оборонной промышленности ("Госкомоборонпром") обсудили проект лицензионного производства пироксилиновых порохов в Узбекистане.

"Стороны согласовали условия, номенклатуру и стоимость поставки в 2021 году пироксилиновых порохов, определили объем технической документации, предоставляемой обеими сторонами для подготовки проекта лицензионного производства пироксилиновых порохов на территории Республики Узбекистан, (. . .) принципиальную схему изготовления пироксилиновых порохов, а также возможность прямых поставок сырья (хлопковой целлюлозы) из Узбекистана", - сообщила пресс-служба Минпромторга Татарстана.

Узбекистан является основным поставщиком сырья для изготовления порохов, отметил генеральный директор КГКПЗ Александр Лившиц, слова которого приводятся в сообщении.

Казанский пороховой завод - старейший в России. Он выпускает все марки пироксилиновых порохов и заряды практически ко всем видам вооружения, охотничьи и спортивные пороха, нитроцеллюлозу, лаковые коллоксилины, клеи и лакокрасочные материалы.

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