Ереван попросил Москву помочь установить границы Армении и Азербайджана

CentralAsia (CA) - Ереван попросил президента России Владимира Путина поддержать процесс демаркации границы между Арменией и Азербайджаном. С соответствующим письмом к российскому лидеру обратился его армянский коллега Армен Саркисян.

«Президент Армении отметил, что, к сожалению, все еще существует потенциальная опасность новых споров между сторонами в связи с вопросом демаркации», — говорится в тексте письма, которое приводит пресс-служба президента Армении.

В нем отмечается, что принимая во внимание исключительную важность и актуальность этого вопроса, Саркисян обратился к Путину с просьбой оказать содействие в завершении процесса демаркации между Арменией и Азербайджаном с целью исключить дальнейшую напряженность и негативное развитие событий.

На прошлой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армяно-азербайджанская граница, восстанавливаемая после эскалации конфликта в Карабахе и передачи Азербайджану ряда районов, не должна стать линией фронта. «Наши вооруженные силы размещаются вдоль границы. Этот процесс создает проблемы в осознании людей. Есть и различные проблемы практического характера, но они не являются неразрешимыми, и над их решением мы работаем. Наши дальнейшие действия должны быть направлены на то, чтобы это стало действительно границей, а не линией фронта, и мы должны пойти по этому пути», — сказал Пашинян в телеобращении к соотечественникам.

Спор Армении и Азербайджана о статусе Нагорного Карабаха продолжается почти 30 лет. В конце сентября бои между ними возобновились: стороны обвинили друг друга в провокациях и наступлении и ввели военное положение. Ключевую роль в конфликте сыграло взятие Азербайджаном стратегически важного города Шуши. В тот же день, когда Карабах признал потерю контроля над ним, лидеры Армении, Азербайджана и России подписали соглашение о прекращении огня. Согласно одному из пунктов договора, в Карабах вошли российские миротворцы. Также в нем говорилось, что Ереван должен передать под контроль Баку несколько районов и населенных пунктов в Карабахе.