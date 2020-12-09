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  9 декабря 2020
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Грузовые перевозки между Монголией и Китаем растут, несмотря на пандемию

CentralAsia (MNG) -  Всего за первые 11 месяцев этого года через пограничный порт Эрээн-Хото в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая прошло 2158 грузовых поездов Китай — Европа, что на 53,4% больше, чем в прошлом году, по данным местного железнодорожного оператора.

А по данным China Railway Hohhot Group, среди них количество отправляемых поездов за этот период составило 1023, что на 54,3 процента больше, чем в предыдущем году, в то время как количество прибывающих поездов составило 1135, что на 52,6 процента больше.

Чтобы лучше удовлетворить потребности грузовых поездов Китай — Европа, железнодорожный департамент Эрээн-Хото преобразовал часть своего помещения для насыпных грузов, которое первоначально использовалось для обработки бревен и железной руды, в площадки для перегрузки контейнеров в поезда. Производственные мощности по перегрузке и обработке поездов увеличились примерно на 30 процентов.

Служба грузовых железнодорожных перевозок Китай — Европа, инициированная в 2011 году, считается важной частью проекта «Один пояс, один путь», направленного на стимулирование торговли между Китаем и странами, участвующими в программе. В условиях новой пандемии коронавируса служба остается надежным транспортным каналом.

Порт Эрээн-Хото — крупнейший наземный порт на границе Китая и Монголии. На сегодняшний день через наземный порт проходит 42 маршрута грузовых поездов Китай — Европа.

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