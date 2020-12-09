Олимпийский чемпион Монголии запустил фитнес-челлендж в борьбе с коронавирусом

CentralAsia (MNG) - Президент Национального олимпийского комитета Монголии (НОК) Н.Тувшинбаяр запустил фитнес-челлендж, чтобы сохранить активность людей во время пандемии коронавируса. Н.Тувшинбаяр, завоевавший золото по дзюдо на Олимпийских играх 2008 года в Пекине, призвал людей всех возрастов принять участие в тренировке под названием «Олимпийская волна».

36-летний мужчина продемонстрировал простые, но эффективные упражнения дома со своими четырьмя детьми, чтобы поддерживать хорошее физическое состояние во время глобального кризиса в области здравоохранения, и хочет, чтобы все монголы приняли вызов. По сообщению Олимпийского совета Азии, победители будут награждены специальными рекламными призами от НОК.

Монголия получила высокую оценку за борьбу с пандемией, и в ней не зарегистрировано ни одного смертельного случая. Но из-за вспышки коронавируса 13 ноября в стране была введена пятидневная изоляция, а затем она была продлена до 11 декабря.

Н. Тувшинбаяр завоевал первую олимпийскую золотую медаль для своей страны, когда он победил в Пекине в 2008 году. Он сменил Д. Загдсурена на посту президента НОК 17 августа и должен оставаться на кресле главы организации как минимум до следующего года.

Бывший дзюдоист вошел в историю Монголии как первый олимпийский медалист страны, завоевав в Пекине в 2008 году. Четыре года спустя Н.Тувшинбаяр завоевал серебро в том же соревновании в категории до 100 кг в Лондоне в 2012 году. Он также выиграл золото Азиатских игр 2014 года, спортсмен двукратный бронзовый призер чемпионата мира.





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