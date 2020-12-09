Монголия провела Форум мэров городов Северо-Восточной Азии

CentralAsia (MNG) - Администрация города Улан-Батор организовала 4-й Форум мэров городов Северо-Восточной Азии на тему «Преодоление вызовов и укрепление сотрудничества посредством обмена передовым опытом во время пандемии COVID-19».

В онлайн-форуме приняли участие городские власти, исследователи, послы и более 80 представителей международных организаций из 18 городов пяти стран Северо-Восточной Азии.

Ж.Сандагсурэн, первый заместитель губернатора столицы, отвечающий за политику развития, сказал: «Для городов очень важно делиться своими знаниями и обмениваться опытом в то время, когда наблюдается множество волн эпидемий общественного здравоохранения, экономических потрясений и вызванного ими кризиса. Согласно уставному документу Форума Северо-Восточной Азии, обсужденному на этой встрече, Форум, инициированный Улан-Батором, начинает превращаться в постоянный механизм сотрудничества между региональными городами».





В Форуме делегаты представили свой опыт и действия, которые они предпринимают.

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