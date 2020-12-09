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  9 декабря 2020
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Монголия провела Форум мэров городов Северо-Восточной Азии

CentralAsia (MNG) -  Администрация города Улан-Батор организовала 4-й Форум мэров городов Северо-Восточной Азии на тему «Преодоление вызовов и укрепление сотрудничества посредством обмена передовым опытом во время пандемии COVID-19».

В онлайн-форуме приняли участие городские власти, исследователи, послы и более 80 представителей международных организаций из 18 городов пяти стран Северо-Восточной Азии.

Ж.Сандагсурэн, первый заместитель губернатора столицы, отвечающий за политику развития, сказал: «Для городов очень важно делиться своими знаниями и обмениваться опытом в то время, когда наблюдается множество волн эпидемий общественного здравоохранения, экономических потрясений и вызванного ими кризиса. Согласно уставному документу Форума Северо-Восточной Азии, обсужденному на этой встрече, Форум, инициированный Улан-Батором, начинает превращаться в постоянный механизм сотрудничества между региональными городами».


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В Форуме делегаты представили свой опыт и действия, которые они предпринимают.

  • Александр Поляков, директор Научно-исследовательского института общественного транспорта «МосТрансПроект» при Правительстве Москвы, о мерах, принимаемых Правительством Москвы в транспортной сфере;
  • меры, принятые Пекином для предотвращения и контроля распространения эпидемии коронавируса, и опыт столичного правительства Сеула в борьбе с пандемией COVID-19;
  • Доктор Тамано Мацуи, руководитель региональной программы ВОЗ по оценке здоровья и оценке рисков Регионального бюро ВОЗ в Маниле, рассказал о последних событиях в международном регионе и регионе Западной части Тихого океана в контексте пандемии.
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