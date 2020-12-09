Минздрав Монголии предлагает продлить строгий карантин в столице на три дня

CentralAsia (MNG) - В Доме правительства проходит заседание Государственной чрезвычайной комиссии (ГЧК) Монголии. На заседании рассматривается вопрос о продлении срока всеобщей готовности или строго карантина, объявленного в Улан-Баторе и в аймаках Сэлэнгэ и Архангай.

Минздрав предложил продлить срок общей готовности с 11 декабря еще на три дня, до конца 14 декабря. Кроме того, в ГЧК было внесено предложение о постепенном открытии предприятий в неинфекционных районах столицы после снижения уровня всеобщей готовности.

Сегодня этот вопрос будет обсуждаться, а завтра предложение будет внесено в правительство. Решение будет принято на очередном заседании кабинета министров.

Команда ученых и эпидемиологов Министерства здравоохранения опасается, что быстрое ослабление режима карантина может привести к распространению вируса среди населения в целом в то время, когда вспышка COVID-19 еще не ликвидирована.

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