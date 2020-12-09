Врачи аймака Говь-Алтай прооперировали четырехдневного младенца

CentralAsia (MNG) - В аймаке Говь-Алтай в Монголии врачи Национального центра здоровья матери и ребенка и врачи общей больницы аймака оказали хирургическую помощь новорожденному с рожденным сочетанной непроходимостью пищевода и двенадцатиперстной кишки.

Клинический профессор А.Цэнджав, анестезиолог С.Сэргэлэн в понедельник утром 8 декабря отправились в аймак Говь-Алтай для проведения операции. Операция была начата немедленно и прошла успешно.

Медики прогнозируют, что в будущем малыш будет развиваться наравне со сверстниками.

Говь-Алтай расположен на юго-западе Монголии. На юге и юго-западе его граница является также государственной границей между Монголией и Китаем. Центр аймака Алтай расположен в 1005 километрах от столицы страны — Улан-Батора.

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