[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Врачи аймака Говь-Алтай прооперировали четырехдневного младенца

CentralAsia (MNG) -  В аймаке Говь-Алтай в Монголии врачи Национального центра здоровья матери и ребенка и врачи общей больницы аймака оказали хирургическую помощь новорожденному с рожденным сочетанной непроходимостью пищевода и двенадцатиперстной кишки.

Клинический профессор А.Цэнджав, анестезиолог С.Сэргэлэн в понедельник утром 8 декабря отправились в аймак Говь-Алтай для проведения операции. Операция была начата немедленно и прошла успешно.

Медики прогнозируют, что в будущем малыш будет развиваться наравне со сверстниками.

Говь-Алтай расположен на юго-западе Монголии. На юге и юго-западе его граница является также государственной границей между Монголией и Китаем. Центр аймака Алтай расположен в 1005 километрах от столицы страны — Улан-Батора.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Иранского ядерщика Фахризаде убил пулемет с искусственным интеллектом, заявили военные
  • Суд обязал Beeline Uzbekistan вернуть абонентам около $2 млн
  • В Казахстане снизилось число заболевших коронаивирусной пневмонией за сутки


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com