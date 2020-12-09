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  9 декабря 2020
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В Таджикистане число зараженных коронавирусом превысило 12,5 тысячи

CentralAsia (TJ) -  За минувшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 42 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.

Также за 8 декабря 45 человек были выписаны из медучреждений после выздоровления, за сутки от COVID-19 скончался еще один пациент.

Общее количество инфицированных коронавирусом в Таджикистане достигло 12 511 человек, из них вылечились 11 926 пациентов или 95,3% инфицированных, скончались 88 человек.

Коронавирус в Таджикистане
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