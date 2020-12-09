На утро 9 декабря в Казахстане коронавирус выявлен у 729 человек. Всего — 138 382

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 729 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 9 декабря сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан - 106;
- Павлодарская область - 98;
- Восточно-Казахстанская область - 95;
- Костанайская область - 74;
- Северо-Казахстанская область - 70;
- город Алматы - 68;
- Акмолинская область - 60;
- Атырауская область - 34;
- Западно-Казахстанская область - 34;
- Карагандинская область - 30;
- Алматинская область - 22;
- Жамбылская область - 22;
- Актюбинская область - 8;
- город Шымкент - 4;
- Мангистауская область - 3;
- Кызылординская область - 1.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 138 382 случая коронавируса, скончались 2088 человек.