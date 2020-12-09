На утро 9 декабря в Казахстане коронавирус выявлен у 729 человек. Всего — 138 382

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 729 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 9 декабря сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Нур-Султан - 106;

- Павлодарская область - 98;

- Восточно-Казахстанская область - 95;

- Костанайская область - 74;

- Северо-Казахстанская область - 70;

- город Алматы - 68;

- Акмолинская область - 60;

- Атырауская область - 34;

- Западно-Казахстанская область - 34;

- Карагандинская область - 30;

- Алматинская область - 22;

- Жамбылская область - 22;

- Актюбинская область - 8;

- город Шымкент - 4;

- Мангистауская область - 3;

- Кызылординская область - 1.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 138 382 случая коронавируса, скончались 2088 человек.

Коронавирус в Казахстане

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