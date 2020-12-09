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  9 декабря 2020
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В крови госпитализированных с неизвестной болезнью в Индии нашли тяжелые металлы
Предыстория: В Индии зафиксирована вспышка неизвестной болезни. Пациенты жалуются на головокружение, внезапные обмороки, пену у рта и дрожь

CentralAsia (CA) -  В Индии в крови заболевших неизвестной болезнью нашли тяжелые металлы. Об этом заявил депутат от правящей партии «Бхаратия джаната» Нарасимха Рао.

Он уточнил, что предварительные анализы крови пострадавших, проведенные экспертами в Дели, показали повышенное содержание в большинстве образцов свинца, никеля и других тяжелых металлов.

Симптомами заболевания стали тошнота, судороги и потеря сознания.

По данным местных властей, всего от неизвестной болезни пострадал 561 человек, более 450 из них уже выздоровели.

Сейчас эксперты из медицинского института в Дели пытаются установить, каким образом тяжелые металлы могли попасть в организм людей: в числе прочего изучаются образцы воды и еды, которую употребляли местные жители.

О вспышке неизвестной болезни в индийском штате Андхра-Прадеш сообщалось 7 декабря. В больницу попали более 350 человек, один пациент умер.

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