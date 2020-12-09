В крови госпитализированных с неизвестной болезнью в Индии нашли тяжелые металлы

CentralAsia (CA) - В Индии в крови заболевших неизвестной болезнью нашли тяжелые металлы. Об этом заявил депутат от правящей партии «Бхаратия джаната» Нарасимха Рао.



Он уточнил, что предварительные анализы крови пострадавших, проведенные экспертами в Дели, показали повышенное содержание в большинстве образцов свинца, никеля и других тяжелых металлов.



Симптомами заболевания стали тошнота, судороги и потеря сознания.



По данным местных властей, всего от неизвестной болезни пострадал 561 человек, более 450 из них уже выздоровели.



Сейчас эксперты из медицинского института в Дели пытаются установить, каким образом тяжелые металлы могли попасть в организм людей: в числе прочего изучаются образцы воды и еды, которую употребляли местные жители.



О вспышке неизвестной болезни в индийском штате Андхра-Прадеш сообщалось 7 декабря. В больницу попали более 350 человек, один пациент умер.