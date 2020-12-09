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  9 декабря 2020
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В Узбекистане опровергли информацию о разрешении многоженства

CentralAsia (UZ) -  В социальных сетях и мессенджере Telegram появились слухи о том, что в Узбекистане принят закон, разрешающий многоженство. Эту информацию опроверг официальный канал AntiFake.uz.

Как утверждается в сообщениях пользователей, многоженство в республике якобы разрешено постановлением Кабмина №3535, принятым 17 ноября 2020 года.

«Данная информация не соответствует действительности», — разочаровал пользователей, размещающих эту новость, канал AntiFake.uz, напомнив о существующей ответственности за распространение недостоверной информации.

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