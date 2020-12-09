Экс-президента Франции Николя Саркози требуют приговорить к 4 годам тюрьмы

Николя Саркози

CentralAsia (CA) - Прокуратура запросила четыре года тюрьмы (из них два года условно) для экс-президента Франции Николя Саркози, который обвиняется в коррупции, попытке подкупа судьи и использовании служебного положения.



Судебный процесс начался в конце ноября 2020 года, он связан с подозрениями в том, что Саркози, уже занимая пост президента, пытался повлиять на ход расследования дела о пожертвованиях Бетанкур. По данным следствия, в 2014 году он предложил прокурору при Кассационном суде Жильберу Азиберу повышение и назначение в Монако в обмен на информацию о ходе расследования.



Сам Саркози отвергает все обвинения на этот счет. Вместе с ним на скамье подсудимых находятся его адвокат Тьерри Эрцог и Жильбер Азибер. Для последних прокуратура запросила то же наказание, что и для экс-президента страны.



Николя Саркози 23-й президент Франции, пост главы государства занимал с 2007 по 2012 год.

