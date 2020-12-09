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  9 декабря 2020
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В Монголии за сутки коронавирус выявлен еще у 5 человек

CentralAsia (MNG) -  В Монголии за прошедшие сутки выявлено пять новых случаев заражения коронавирусом.

По данным Минздрава, в стране на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 893 случая COVID-19.

Из новых случаев, в Улан-Баторе выявлены 2 случая, в аймаке Сэлэнгэ — 3.

В настоящее время в НИЦИЗ, в Центральном военном госпитале и центральной больнице аймака Сэлэнгэ проходят лечение 500 пациентов. Один из них находятся в крайне тяжелом стостоянии, 6 — в тяжелом состоянии и 64 пациента в состоянии средней тяжести, а у остальных — легкая форма заболевания.

Коронавирус в Монголии
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