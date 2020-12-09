[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели более 900 человек
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 944 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 122 291 человека, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Нур-Султан - 15 485;

- Алматы - 15 044;

- Восточно-Казахстанская область - 12 142;

- Атырауская область - 11 407;

- Карагандинская область - 10 790;

- Западно-Казахстанская область - 7475;

- Северо-Казахстанская область - 6544;

- Павлодарская область - 5573;

- Алматинская область - 5433;

- Шымкент - 5247;

- Костанайская область - 4720;

- Акмолинская область - 4704;

- Жамбылская область - 4277;

- Туркестанская область - 3420;

- Мангистауская область - 3384;

- Актюбинская область - 3376;

- Кызылординская область - 3270.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Минздрав Монголии предлагает продлить строгий карантин в столице на три дня
  • Moody's принимает рейтинговые действия в отношении 9 монгольских банков после обновления методологии определения страновых потолков
  • 90-летняя британка первой в мире получила вакцину от коронавируса


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com