За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели более 900 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 944 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 122 291 человека, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Нур-Султан - 15 485;
- Алматы - 15 044;
- Восточно-Казахстанская область - 12 142;
- Атырауская область - 11 407;
- Карагандинская область - 10 790;
- Западно-Казахстанская область - 7475;
- Северо-Казахстанская область - 6544;
- Павлодарская область - 5573;
- Алматинская область - 5433;
- Шымкент - 5247;
- Костанайская область - 4720;
- Акмолинская область - 4704;
- Жамбылская область - 4277;
- Туркестанская область - 3420;
- Мангистауская область - 3384;
- Актюбинская область - 3376;
- Кызылординская область - 3270.
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