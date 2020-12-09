Из-за нехватки подача газа на АЗС в Ташкенте будет приостановлена ​​на 12 часов ежедневно

CentralAsia (UZ) - С 7 декабря текущего года введено временное ограничение на график подачи газа на АЗС Ташкента. Об этом сообщили местные СМИ, ссылаясь на и. о. директора «Худудгаз Ташкент» Дильшода Гафурова.

Согласно новому графику, в целях обеспечения бесперебойного газоснабжения населения, социальных и стратегических объектов с 7 декабря текущего года во всех 54 газовых заправках столицы с 17:00 до 5:00 будет приостанавливаться подача газа.

Эту информацию изданию подтвердили представители "Худудгазтаминот", отметив, что автозаправочные станции подключаются к трубам большого диаметра, по которым газ поставляется теплоснабжающим компаниям.

В компании сообщили, что решение о временном ограничении подачи газа на АЗС было принято совместно с администрацией Ташкента для подачи природного газа в многоквартирные дома и социальные объекты в Шайхантахурском, Учтепинском и Чиланзарском районах столицы.

По данным "Худудгазтаминот", ограничение будет действовать «до тех пор, пока давление в магистральных газопроводах не вернется в норму».