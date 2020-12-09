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  9 декабря 2020
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Байден выдвинул кандидата на пост главы Пентагона
Ллойд Остин
Ллойд Остин
Предыстория: Главой Пентагона может впервые стать афроамериканец

CentralAsia (CA) -  Избранный президент США Джо Байден выдвинет генерала в отставке Ллойда Остина на пост министра обороны. Об этом говорится в пресс-релизе штаба демократа.

В случае утверждения его сенатом Остин станет первым афроамериканцем на посту главы Пентагона.

Остин стал первым афроамериканцем, командовавшим дивизией в боевых действиях, и был главой центрального командования вооруженных сил США. Он ушел в отставку в 2016 году, и в последние дни его называли одним из главных претендентов на должность главы Пентагона.

Остин, в прошлом генерал сухопутных сил и глава Центрального командования ВС США, ушел в отставку в 2016 году. В связи с тем, что он ушел с активной военной службы недавно, ему понадобится специальное разрешение конгресса, чтобы занять гражданскую должность министра обороны.

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