Байден выдвинул кандидата на пост главы Пентагона

Ллойд Остин

CentralAsia (CA) - Избранный президент США Джо Байден выдвинет генерала в отставке Ллойда Остина на пост министра обороны. Об этом говорится в пресс-релизе штаба демократа.



В случае утверждения его сенатом Остин станет первым афроамериканцем на посту главы Пентагона.



Остин стал первым афроамериканцем, командовавшим дивизией в боевых действиях, и был главой центрального командования вооруженных сил США. Он ушел в отставку в 2016 году, и в последние дни его называли одним из главных претендентов на должность главы Пентагона.



Остин, в прошлом генерал сухопутных сил и глава Центрального командования ВС США, ушел в отставку в 2016 году. В связи с тем, что он ушел с активной военной службы недавно, ему понадобится специальное разрешение конгресса, чтобы занять гражданскую должность министра обороны.