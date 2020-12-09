В Улан-Баторе режим карантина смягчается, а уровень всеобщей готовности снижается до повышенной готовности

CentralAsia (MNG) - В столице Монголии с 14 декабря ослабят карантинные ограничения. Об этом сообщил премьер-министр У.Хурэлсух.

«По предложению Государственной чрезвычайной комиссии правительство Монголии ослабляет карантинный режим в Улан-Баторе с 06:00 14 декабря и снижает режим всеобщей готовности до повышенной готовности», - заявил он.

Он отметил, что количество новых случаев в стране коронавируса уменьшается.

«Хочу выразить признательность народу Монголии от имени правительства, за сознательное выполнение решений власти. Со следующего понедельника всеобщая готовность будет переведена в режим повышенной готовности», - сказал Хурэлсух.

В понедельник планируется открыть работы 34 секторов бизнеса в Улан-Баторе. К ним относятся заказ одежды, ремонт шин, кейтеринг, торговые центры и.т.д.

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