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  9 декабря 2020
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В США умерли шесть участников испытаний вакцины Pfizer

CentralAsia (CA) -  Власти США сообщили о смерти шести участников испытаний вакцины от коронавирусной инфекции от компании Pfizer.

Препарат был совместно разработан американской фармкомпанией Pfizer и немецкой BioNTech.

По данным, Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США, четверо скончавшихся получили плацебо, двое — саму вакцину.

В отчете управления говорится, что первый доброволец, скончавшийся во время испытаний, страдал атеросклерозом и ожирением. Пациент умер через три дня после введения первой дозы препарата. У второго умершего участника из группы вакцинируемых произошла остановка сердца через 60 дней после введения второй дозы.

Также среди получивших плацебо двое скончались от инфаркта и инсульта, причина смерти еще двоих устанавливается. Из шести умерших трое были старше 55 лет.

Всего в испытаниях принимали участие около 38 тысяч человек старше 16 лет.

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