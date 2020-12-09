Запасы природного газа Туркменистана увеличились - обзор Eni

CentralAsia (TM) -

Согласно обзору, обнародованному итальянской нефтегазовой компанией Eni в отчете World Oil Review 2020, запасы нефти Туркменистана в 2010 - 2019 годах оставались стабильными на уровне 600 миллионов баррелей. Об этом сообщает Trend со ссылкой на отчет.

Нестабильность в добыче нефти в Туркменистане также указана в отчете. В 2015 году добыча нефти в стране составила 268 тысяч баррелей в сутки, в 2016 году – 247 тысяч, в 2017 году – 232 тысячи, в 2018 году - 219 тысяч, в 2019-ом - 223 тысячи баррелей в сутки.

В отчете присутствуют данные и о росте потребления нефти внутри страны. Так в 2015 году потребление нефти в Туркменистане составило 151 тысячу баррелей в сутки, в 2016 году – 149 тысяч, в 2017 году – 150 тысяч, в 2018 году – 157 тысяч, в 2019 году – 165 тысяч баррелей в сутки.

Eni также отмечает, что Туркменистан вкладывает крупные инвестиции в модернизацию и диверсификацию нефтегазовой промышленности, широкое внедрение передовых технологий, обеспечивающих глубокую переработку углеводородного сырья, оснащение предприятий оборудованием и современной техникой. Все это позволяет обеспечивать выпуск высококачественных нефтепродуктов и газохимической продукции с улучшенными экологическими характеристиками, соответствующими международным нормам и стандартам, снизить уровень вредных выбросов в окружающую среду.