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  9 декабря 2020
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Президент Туркменистана поручил оцифровать ставки на скачки

CentralAsia (TM) -  В Туркменистане внедрят онлайн-ставки на конные скачки. Об этом заявил президент Гурбангулы Бердымухамедов в ходе рабочего видеосовещания по развитию сельскохозяйственного комплекса.

«Было бы целесообразно, учитывая огромный интерес нашего народа к конным скачкам, использовать тотализаторные ставки, применяя возможности цифровой системы. Это будет способствовать росту числа ценителей ахалтекинских скакунов и повышению интереса к туркменскому конному спорту за рубежом, а отечественных фанатов к скачкам», – сказал Бердымухамедов, дав соответствующие поручения в данном направлении.

Отдельные поручения касались вопросов сохранения чистоты породы ахалтекинских скакунов в стране, приумножения численности и развития национального искусства сейисования, сообщает сегодня газета «Нейтральный Туркменистан».

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