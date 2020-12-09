Во Франции представляют «Закон против сепаратизма», инициированного Макроном

CentralAsia (CA) - Во Франции представляют «Закон против сепаратизма». Проект закона наблюдатели называют важнейшей и самой неоднозначной инициативой президентства Эммануэля Макрона.



Как сообщает телеканал Euronews, речь идет о мерах по сдерживанию исламского сепаратизма и экстремизма и защите светских республиканских ценностей. Проект сегодня представляют правительству страны.



Среди первейших мер — защита детей от влияния экстремистской идеологии. Государство намерено жестко ограничить возможности для домашнего образования, разрешив его только по медицинским показаниям. Всех детей начиная с трехлетнего возраста обяжут посещать республиканские школы.



Будет усилен контроль и надзор за частными учебными заведениями, которые не получают бюджетных денег и потому не обязаны следовать государственным учебным программам. По большей части это именно религиозные школы — но далеко не обязательно исламские.



После жестокого убийства учителя Самюэля Пати законопроект дополнили статьями против разжигания ненависти в интернете: за этим должно будет следить новое подразделение прокуратуры.



Под жестким госконтролем окажутся мечети. Безусловно будут пресекаться попытки проповедования экстремизма, будет запрещена работа иностранных имамов, крупные пожертвования из-за рубежа будет необходимо декларировать.



Эти и многие другие предложения законопроекта уже вызвали и поддержку, и осуждение. Помимо частных вопросов, главная претензия как правозащитников, как и блюстителей конституции — мусульмане во Франции окажутся в явно притеснённом положении по сравнению с другим религиями, говорится в сюжете телеканала.

