[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Во Франции представляют «Закон против сепаратизма», инициированного Макроном

CentralAsia (CA) -  Во Франции представляют «Закон против сепаратизма». Проект закона наблюдатели называют важнейшей и самой неоднозначной инициативой президентства Эммануэля Макрона.

Как сообщает телеканал Euronews, речь идет о мерах по сдерживанию исламского сепаратизма и экстремизма и защите светских республиканских ценностей. Проект сегодня представляют правительству страны.

Среди первейших мер — защита детей от влияния экстремистской идеологии. Государство намерено жестко ограничить возможности для домашнего образования, разрешив его только по медицинским показаниям. Всех детей начиная с трехлетнего возраста обяжут посещать республиканские школы.

Будет усилен контроль и надзор за частными учебными заведениями, которые не получают бюджетных денег и потому не обязаны следовать государственным учебным программам. По большей части это именно религиозные школы — но далеко не обязательно исламские.

После жестокого убийства учителя Самюэля Пати законопроект дополнили статьями против разжигания ненависти в интернете: за этим должно будет следить новое подразделение прокуратуры.

Под жестким госконтролем окажутся мечети. Безусловно будут пресекаться попытки проповедования экстремизма, будет запрещена работа иностранных имамов, крупные пожертвования из-за рубежа будет необходимо декларировать.

Эти и многие другие предложения законопроекта уже вызвали и поддержку, и осуждение. Помимо частных вопросов, главная претензия как правозащитников, как и блюстителей конституции — мусульмане во Франции окажутся в явно притеснённом положении по сравнению с другим религиями, говорится в сюжете телеканала.

print
  • Бразилия купит 70 млн доз вакцины Pfizer от коронавируса
  • Монгольская баранина доставлена в китайскую провинцию Хайнань
  • В Монголии обсудили вопросы закупки вакцины американской компании «Moderna» от коронавируса


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com