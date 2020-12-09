Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 74 352

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 8 декабря 2020 года количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 74 352 (+146).

По данным Минздрава, случаи новых заболеваний выявлены в 4 областях страны и городе Ташкенте.

На сегодняшний день по стране вылечено 71 609 (+127) человек, показатель выздоровления составляет 97%.

Из 2132 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 177 находятся в тяжёлом состоянии, а 34 - в критическом.