Бразилия купит 70 млн доз вакцины Pfizer от коронавируса

CentralAsia (CA) - Бразилия подписала с американской фармкомпанией Pfizer соглашение о намерении приобрести более 70 млн доз вакцины с января 2021 года, заявил министр здравоохранения Эдуарду Пазуэллу.



Вакцинация будет добровольной и бесплатной и начнется после того, как препарат подтвердит свою эффективность и будет зарегистрирован местным медицинским регулятором, подчеркнул бразильский президент Жаир Болсонару.



Бразилия находится на третьем месте (6,6млн) после США и Индии по числу зараженных коронавирусом, по числу умерших (178 тыс.) на втором после США.



Вакцина разработанная немецкой компанией BioNTech и ее американским партнером Pfizer, признана безопасной в США, а Великобритания уже использует препарат в массовой вакцинации.



Ранее сообщалось, что согласно отчету управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США, скончались шесть участников испытаний данной вакцины.