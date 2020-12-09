[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Бразилия купит 70 млн доз вакцины Pfizer от коронавируса

CentralAsia (CA) -  Бразилия подписала с американской фармкомпанией Pfizer соглашение о намерении приобрести более 70 млн доз вакцины с января 2021 года, заявил министр здравоохранения Эдуарду Пазуэллу.

Вакцинация будет добровольной и бесплатной и начнется после того, как препарат подтвердит свою эффективность и будет зарегистрирован местным медицинским регулятором, подчеркнул бразильский президент Жаир Болсонару.

Бразилия находится на третьем месте (6,6млн) после США и Индии по числу зараженных коронавирусом, по числу умерших (178 тыс.) на втором после США.

Вакцина разработанная немецкой компанией BioNTech и ее американским партнером Pfizer, признана безопасной в США, а Великобритания уже использует препарат в массовой вакцинации.

Ранее сообщалось, что согласно отчету управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США, скончались шесть участников испытаний данной вакцины.

print
  • В Баткенской области Кыргызстана при поддержке Узбекистана строят инфекционную больницу
  • Палата Конгресса США приняла резолюцию об укреплении стратегического партнерства с Монголией
  • Экс-президента Франции Николя Саркози требуют приговорить к 4 годам тюрьмы


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com