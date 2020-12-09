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  9 декабря 2020
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Состоялись политические консультации между Таджикистаном и Германией

CentralAsia (TJ) -  Вчера в формате видеоконференции состоялся очередной раунд политических консультаций между Таджикистаном и Германией. Об этом сообщает пресс-служба МИД РТ.

Делегации сторон возглавили заместитель министра иностранных дел Таджикистана Музаффар Хусейнзода и Уполномоченный Федерального министерства иностранных дел Германии по сотрудничеству с Восточной Европой, Кавказом и Центральной Азией Михаэль Зиберт.

На консультациях был обсужден широкий круг вопросов развития двусторонних отношений в политической, экономической, социальной, научной, культурной сферах, в области туризма и безопасности. Рассмотрено сотрудничество двух стран в рамках региональных и международных организаций.

Была подчеркнута важность укрепления двустороннего взаимодействия в области энергетики, здравоохранения, миграции, противодействия пандемии COVID-19 и смягчения последствий изменения климата.

Стороны обменялись мнениями по вопросам углубления межпарламентских связей, расширения правовой базы, укрепления сотрудничества в рамках новой Стратегии Европейского Союза в Центральной Азии и региональной инициативы «Зеленая Центральная Азия».

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