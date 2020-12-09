CentralAsia (MNG) - Moody's Investors Service повысило долгосрочные рейтинги депозитов в иностранной валюте восьми монгольских банков до B3 с Caa1. В то же время Moody's понизило долгосрочные рейтинги риска контрагента в иностранной валюте всех девяти монгольских банков, присвоенные Moody's, с B2 до B3. Рейтинговые действия обусловлены изменениями страновых потолков в иностранной валюте (FC), примененных к Монголии после публикации обновленной методологии страновых потолков (Country Ceilings Methodology) Moody's 7 декабря.

Сегодняшние рейтинговые действия охватывают: (1) ООО «Богд Банк», (2) ООО «Кэпитрон Банк», (3) ООО «Банк Развития Монголии» (ББМ), (4) ООО «Голомт Банк», (5) ООО «Хаан Банк», (6) Төрийн банк. LLC, (7) ООО «Банк торговли и развития Монголии» (TDBM), (8) ООО «Банк транспорта и развития» (TransBank) и (9) ООО «XacBank».

Рейтинговые действия в отношении девяти монгольских банков обусловлены изменениями страновых потолков в соответствии с обновленной методологией Moody's. Они указывают на самый высокий уровень рейтинга, который обычно может быть присвоен наиболее финансово устойчивым обязательствам эмитентов, находящихся в стране.

В результате изменения методологии потолок FC Монголии был изменен на B3. Следовательно, долгосрочные рейтинги депозитов FC восьми монгольских банков были повышены до B3, поскольку эти рейтинги ранее ограничивались потолком депозитов FC.

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