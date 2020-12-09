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  9 декабря 2020
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Индийский фермер нашел на земле алмаз стоимостью $80 тысяч. Фото

CentralAsia (CA) -  Жизнь жителя индийского штата Мадхья-Прадеш Лакхана Ядава изменилась после того, как он нашел алмаз стоимостью 80 000 долларов США, работая на своей земле, пишет Daily Mail.

45-летний фермер нашел драгоценный камень весом 14,98 каратов на своем участке, которого он начал арендовать в прошлом месяце.

Ядав думал, что это обычный камень, но, протерев с него грязь, он заметил, что камень сияет по-другому.

После он немедленно отнес камень в районный центр по алмазам, где его признали настоящим алмазом и оценили в более чем на 80 тыс. долларов. Ядав продал его на аукционе.

Он сказал, что не собирается останавливаться на достигнутом и намерен продолжить поиски алмазов на этом участке земли.

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