Заседание СМИД СНГ пройдет по видеосвязи 10 декабря - МИД Узбекистана

CentralAsia (UZ) - 10 декабря текущего года в рамках председательства Узбекистана в Содружестве Независимых Государств состоится заседание Совета министров иностранных дел государств-участников Содружества в формате видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана, председательствующего в Содружестве.



В работе заседания под председательством Министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова примут участие главы внешнеполитических ведомств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Туркменистана, а также председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

В ходе мероприятия состоится обмен мнениями по достигнутым результатам и новым приоритетам взаимодействия в рамках Содружества, международной и региональной проблематике, а также обсуждение проектов документов, планируемых к подписанию на предстоящем заседании Совета глав государств-участников СНГ.