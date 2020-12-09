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  9 декабря 2020
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Заседание СМИД СНГ пройдет по видеосвязи 10 декабря - МИД Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  10 декабря текущего года в рамках председательства Узбекистана в Содружестве Независимых Государств состоится заседание Совета министров иностранных дел государств-участников Содружества в формате видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана, председательствующего в Содружестве.

В работе заседания под председательством Министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова примут участие главы внешнеполитических ведомств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Туркменистана, а также председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

В ходе мероприятия состоится обмен мнениями по достигнутым результатам и новым приоритетам взаимодействия в рамках Содружества, международной и региональной проблематике, а также обсуждение проектов документов, планируемых к подписанию на предстоящем заседании Совета глав государств-участников СНГ.

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