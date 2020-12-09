В Узбекистане за два года «посадили» две тысячи коррупционеров

Памятник взяточнику

CentralAsia (UZ) - За последние два года почти две тысячи чиновников разного ранга были привлечены к ответственности за то, что своими действиями принесли Узбекистану ущерб. Об этом сообщили местные СМИ.

Накануне Дня Конституции президент Шавкат Мирзиёев обратился к согражданам. «Необходимо разработать и применять на практике действенные механизмы предупреждения и борьбы с коррупцией, которая является главным врагом нашего развития. Актуальность этого вопроса подтверждает то, что за последние два года за преступления, связанные с коррупцией, к ответственности привлечены 1986 должностных лиц, нанесших ущерб государству в размере 2 триллионов сумов (190 миллионов долларов)», - отметил Мирзиёев.

По его словам сегодня разрабатывается Национальная стратегия по борьбе с коррупцией на 2021-2025 годы.