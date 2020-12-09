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  9 декабря 2020
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Землю накроет выброшенное с Солнца облако плазмы

CentralAsia (CA) -  Первые за несколько лет геомагнитные возмущения, вызванные вспышкой на Солнце, ожидаются на Земле в ночь с 9 на 10 декабря 2020 года. Об этом говорится на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии науки.

Основное ядро выброса достигнет орбиты планеты около 22:00-00:00 9 декабря. Всего планета погрузится в солнечное вещество примерно на срок немного более суток до середины 10 декабря. Скорость солнечного ветра, обдувающего Землю, сохранится повышенной после этого ещё почти неделю — с обычных 400 км/с вырастет до 600-800 км/с.

Солнечный взрыв произошел на стороне Солнца, обращенной к Земле, в группе солнечных пятен, видимых в настоящее время почти точно в центре солнечного диска. Именно в этой области неделю назад произошла вспышка уровня M4.4, ставшая крупнейшей за последние три года. В тот момент, однако, активная область находилась ещё на обратной стороне Солнца и не могла повлиять на Землю. В настоящее время область, напротив, находится в положении, при котором её воздействие на Землю максимально. В то же время мощность произошедшей сейчас второй вспышки примерно в 5 раз меньше — по шкале вспышек она классифицирована как С7.4.

Помимо негативных последствий в виде резкого роста радиационной нагрузки на космические средства, а также роста колебаний магнитного поля у поверхности Земли, можно отметить и позитивные последствия для охотников за полярными сияниями. Область сияний может снизиться до широт 60-70 градусов, что позволит наблюдать их на много более обширных географических пространствах.

Современные средства наблюдения практически не имеют возможности следить за движением облаков солнечной плазмы на всем их пути к Земле, отмечается в сообщении. Исключение составляют лишь первые несколько часов, когда массы вещества находятся ещё вблизи Солнца. Остальной их путь скрыт от глаз. По этой причине окончательную силу удара по Земле можно будет теперь оценить уже только по факту, когда массы газа, ещё недавно бывшие частью Солнца, достигнут космических аппаратов, расположенных вблизи Земли.

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