Монголия и Вьетнам провели консультативную встречу министерств иностранных дел

CentralAsia (MNG) - Заместитель министра иностранных дел Монголии Б. Мөнхжин и его вьетнамский коллега Ле Хоай Чунг провели сегодня 9-ю консультативную встречу между министерствами иностранных дел.

В ходе встречи стороны подробно обсудили углубление традиционно дружественных отношений между Монголией и Вьетнамом, укрепление политического диалога и взаимопонимания, а также расширение масштабов сотрудничества в торгово-инвестиционной, экономической и других сферах.

Б. Мөнхжин отметил, что Монголия рассматривает Вьетнам как одного из ключевых партнеров в Юго-Восточной Азии и придает большое значение углублению отношений во всех областях, подчеркнув при этом важность дальнейшего обогащения двусторонних отношений экономическим содержанием и расширения сотрудничества в сферах транспорта, сельское хозяйство и легкой промышленности.

Кроме того, стороны обменялись мнениями о расширении сотрудничества на международном и региональном уровнях.

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