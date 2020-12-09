В Узбекистане после внесения изменений в деятельность частных агентств занятости многие из них закрылись

CentralAsia (UZ) - Некоторые частные агентства занятости в Узбекистане вынуждены приостановить свою деятельность после того, как им запретили взимать плату за услуги по трудоустройству с граждан, ищущих работу за пределами страны.

Глава Агентства по внешней трудовой миграции Мухаммадзокир Маматханов сообщил местным СМИ, что подал заявление с просьбой аннулировать лицензии у ряда агентств.

Напомним, что в Узбекистане с 14 ноября этого года вступили в силу изменения и дополнения, внесенные в закон «О частных агентствах занятости».

Согласно внесенным изменениям, отныне оплата услуг по трудоустройству лиц, ищущих работу за пределами Узбекистана, будет осуществляется не за счет средств лиц, ищущих работу, а за счет работодателя.

Частные агентства занятости смогут брать только плату за консультационные и информационные услуги, но эта сумма не должна превышать размер одной БРВ (223 тысячи сумов или около 20 долларов).

Кроме того, для получения лицензии частные агентства занятости должны будут резервировать в Фонде поддержки и защиты прав и интересов граждан, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом, средства в размере 8 500 базовых расчетных величин (50 тысяч долларов).

При этом копия каждого заключенного с агентством договора должна быть занесена в базу данных Министерства труда.

После вступления в силу нового порядка, немногочисленные частные агентства занятости, сохранившие право работать в стране, тоже решили приостановить свою деятельность.

Как передает Daryo.uz, об этом сообщил глава Агентства по внешней трудовой миграции Мухаммадзокир Маматханов. Однако чиновник не уточнил точное количество таких агентств.

Маматханов отметил, что серьезные изменения в деятельность частных агентств были внесены для предотвращения мошенничества, совершаемого в этой сфере.

По данным Министерства труда Узбекистана, на сегодняшний день частные агентства занятости обманули свыше 9,3 тысячи граждан и завладели почти 80 млрд сумов (около 7,7 млн доллара).

Кроме того, глава Агентства по внешней трудовой миграции Мухаммадзокир Маматханов внес ясность в вопрос относительно возврата денежных средств обманутых граждан.

Маматханов сообщил, что исполнение приговора суда о взыскании денежных средств граждан, потерпевших от агентств занятости, будет возложено на Бюро принудительного исполнения (БПИ).

«Уполномоченным органом является БПИ. Именно Бюро будет выставлять на продажу имущество и взыскивать денежные средства со счетов соответствующих агентств занятости», – сказал Маматханов.

За последние три года в специальном реестре Минтруда было зарегистрировано 104 юридических лица, 75 из которых получили лицензию на трудоустройство граждан, желающих работать за рубежом. За прошедший период были аннулированы лицензии 55 частных агентств занятости, на сегодня их количество составляет 20.

Кроме того, правоохранительными органами возбуждены уголовные дела в отношении 51 руководителя и ответственных работников 11 частных агентств.