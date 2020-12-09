На Северном полюсе отмечено рекордное потепление. Видео

CentralAsia (CA) - На Северном полюсе зафиксировано рекордно быстрое потепление, рекорд отметило Национальное управление океанографии и атмосферы США, говорится в отчете Arctic Report Card 2020.

В 2020 году Северный полюс нагревался вдвое быстрее остальной части планеты. Критическая отметка впервые побила рекорд, который был установлен в 2012 году.

Ученые прогнозируют, что в период с 2040 по 2060 летом в Арктике может не остаться морского льда, а на Аляске исчезнуть многолетняя мерзлота. Постепенное глубокое таяние вечной мерзлоты на севере Аляски может начаться через 30-40 лет.

При этом ученые не прогнозируют улучшения ситуации и возвращения к оптимальному температурному уровню, который последний раз был зафиксирован в 2006 году.