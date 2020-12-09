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  9 декабря 2020
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Узбекистан и Кыргызстан создадут совместный инвестиционный фонд с уставным капиталом в $50 млн

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан и Кыргызстан договорились о создании узбекско-кыргызского инвестиционного фонда с уставным капиталом в 50 миллионов долларов.

Постановление подписали в Фергане 8 декабря заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и исполняющий обязанности премьер-министра Кыргызстана Артем Новиков.

Стороны также приняли решение о создании межправительственной рабочей группы по развитию сотрудничества в таможенной сфере.

Кроме того, была принята Дорожная карта по развитию сотрудничества между Узбекистаном и Кыргызстаном.

8 декабря в Фергане прошло очередное собрание губернаторов Наманганской, Андижанской, Ферганской, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей.

В ходе встречи Сардор Умурзаков провел переговоры с Артемом Новиковым. Первая встреча глав приграничных регионов Узбекистана и Кыргызстана состоялась 29 марта 2018 года в Фергане.

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