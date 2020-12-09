Илон Маск поднялся на второе место в списке богатейших людей Forbes

Илон Маск

CentralAsia (CA) - Американский предприниматель, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск поднялся на второе место в списке миллиардеров Forbes Real-Time.

На 8 декабря состояние Маска выросло на $1,6 млрд и составляет $144,7 млрд, а по данным Bloomberg Billionaires Indeх — на $1,84 млрд, до $157 млрд.

Первое место по прежнему занимает основатель Amazon Джефф Безос, на третьем стоит основатель Microsoft Билл Гейтс, на четвертом — президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, а на пятом месте расположился основатель Facebook Марк Цукерберг.

При этом в рейтинге Bloomberg Billionaires Index предприниматель еще с ноября занимает вторую строчку.