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  9 декабря 2020
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Тела 211 граждан доставили в Узбекистан из России за 11 месяцев

CentralAsia (UZ) -  С января по ноябрь этого года тела тела погибших 211 узбекских мигрантов были привезены из России.

Об этом сообщил заместитель министра занятости и трудовых отношений Баходир Умрзаков на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций.

«В 2020 году было привезено 211 тел узбекистанцев из-за рубежа за счет государства и проведены их похороны. Их семьям была оказана финансовая помощь, а также помощь в проведении похоронных мероприятий», - сказал заместитель министра.

Баходир Умрзаков не уточнил, что стало причиной гибели всех этих узбекских мигрантов в России.

Чаще всего узбекские мигранты в России гибнут в результате несчастных случаев, включая пожары, аварии на строительстве и нападения националистов.

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