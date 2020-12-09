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  9 декабря 2020
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Число зараженных коронавирусом в России увеличилось на 26 тыс. за сутки

CentralAsia (CA) -  В России за прошедшие сутки зарегистрировано 26 190 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе выявлено активно 4739 (18,1%) без клинических проявлений. Таким образом, всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 2 541 199 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 80,5 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 427 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остается 545 691 человек.

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