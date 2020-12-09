В России за сутки от коронавируса скончались 559 человек

// АКИpress

CentralAsia (CA) - За последние сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 559 человек, передает оперативный штаб по противодействию COVID-19.

Большинство случаев смерти выявлено в Санкт-Петербурге — 83 и Москве — 75.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 44 718 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 зафиксирован у 2,5 млн человек, из них выздоровели 2 млн, под медицинским наблюдением остается 545 691 пациент.